Berke Özer: Galibiyeti kaçıran biz olduk

Süper Lig'in 17. hafta açılış maçında Eyüpspor ve Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştı.

Eyüpspor, Ahmed Kutucu'nun 26. dakikada attığı golle öne geçti. Fenerbahçe ilk yar sona ermeden 45+4'te En Nesyri ile karşılık verdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca 1-1 sona erdi.

Maçta 8 kurtarış yapan Eyüpspor'un file bekçisi Berke Özer, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"GALİBİYETİ KAÇIRAN BİZ OLDUK"

Karşılaşma hakkında konuşan kaleci Berke Özer, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle çok mutluyum. Sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Hafta boyu inanılmaz çalıştırdılar. Sahada olmayı çok istiyordum. Şükür ki 1 puan aldık ama galibiyeti kaçıran biz olduk. Hem kendi performansımdan hem takımın performansından çok mutluyum. Biz her maça ayrı hazırlanıyoruz. Bugünkü maç için farklı bir stratejimiz var. Böyle maçlar, özellikle bu takımlara karşı ayrı bir motivasyon oluyor. Çok mutluyuz hem Galatasaray hem Fenerbahçe karşısında puan aldık. İnşallah bu şekilde devam ederiz.