Berke Özer tepkiler sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı

Fenerbahçe'nin file bekçisi Berke Özer, Sivasspor maçında Pedro Enrique'nin 35 metreden çektiği şuta engel olamayınca eleştirilerin hedefi haline geldi. Genç kaleci tüm hesaplarını kapattı.

Karşılaşmanın 74. dakikasında uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sivassporlu Pedro Henrique, yaptığı şık vuruşla ağları havalandırdı.

BERKE ÖZER'E TEPKİ

Sarı-lacivertli taraftarlar, Henrique'nin golü sonrasında Berke Özer'in hata yaptığını savunan paylaşımlarda bulundu.

13 MAÇTA 16 GOL YEDİ

Fenerbahçe'nin file bekçisi Berke Özer, gol sonrasında büyük üzüntü yaşadı. 21 yaşındaki kalecinin, ellerini yüzüne götürmesi ekranlara yansıdı.

Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası Fenerbahçe'nin kalesini devralan Berke, bu sezon Süper Lig'de 13 maçta 16 gole engel olamadı. Genç kaleci, 2 maçta kalesini gole kapattı.

Öte yandan Berke'nin koruduğu kaleye bu sezon 13 maçta 38 şut atılırken, 22'sini kurtaran genç kaleci bu istatistikle savunma zaafiyetinin yaşandığını da gösterdi.

HESAPLARINI KAPATTI

Berke Özer'in, maçtan sonra oluşan yoğun tepkilerin ardından Instagram ve Twitter hesaplarını kapatması dikkat çekti.

Sivasspor'un kanat oyuncusu Pedro Henrique ise Süper Lig'de ilk frikik golünü Fenerbahçe'ye attı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)