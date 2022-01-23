Euro
15.2716
0.84%
Dolar
13.4717
0.71%
Altın
793.5920
0.46%
Borsa
2,011.16
-0.15%
Bitcoin
493.941
0.79%
BTXN Coin
31.02
3.40%
-0ºC
İstanbul
Hafif kar -0 C

    Berke Özer tepkiler sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı

    Fenerbahçe'nin file bekçisi Berke Özer, Sivasspor maçında Pedro Enrique'nin 35 metreden çektiği şuta engel olamayınca eleştirilerin hedefi haline geldi. Genç kaleci tüm hesaplarını kapattı.
    • Haber Merkezi
    • 23.01.2022 - 09:29
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 09:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Berke Özer tepkiler sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı

    Karşılaşmanın 74. dakikasında uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sivassporlu Pedro Henrique, yaptığı şık vuruşla ağları havalandırdı.

    BERKE ÖZER'E TEPKİ

    Sarı-lacivertli taraftarlar, Henrique'nin golü sonrasında Berke Özer'in hata yaptığını savunan paylaşımlarda bulundu.

    Berke Özer tepkiler sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı #1

    13 MAÇTA 16 GOL YEDİ

    Fenerbahçe'nin file bekçisi Berke Özer, gol sonrasında büyük üzüntü yaşadı. 21 yaşındaki kalecinin, ellerini yüzüne götürmesi ekranlara yansıdı.

    Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası Fenerbahçe'nin kalesini devralan Berke, bu sezon Süper Lig'de 13 maçta 16 gole engel olamadı. Genç kaleci, 2 maçta kalesini gole kapattı.

    Öte yandan Berke'nin koruduğu kaleye bu sezon 13 maçta 38 şut atılırken, 22'sini kurtaran genç kaleci bu istatistikle savunma zaafiyetinin yaşandığını da gösterdi.

    Berke Özer tepkiler sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı #2

    HESAPLARINI KAPATTI

    Berke Özer'in, maçtan sonra oluşan yoğun tepkilerin ardından Instagram ve Twitter hesaplarını kapatması dikkat çekti.

    Sivasspor'un kanat oyuncusu Pedro Henrique ise Süper Lig'de ilk frikik golünü Fenerbahçe'ye attı.

    Berke Özer tepkiler sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı #3

    Berke Özer tepkiler sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı #4

    Berke Özer tepkiler sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı #5

    (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)


    Görüş Bildir