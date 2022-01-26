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    Berke Özer, terapiye alınacak

    Berke Özer, terapiye alınacak

    Fenerbahçe'de Altay'ın yokluğunda kaleye geçen Berke Özer, yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilmesiyle terapiye girecek.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 13:28
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    Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir kalede görev yapamıyor.

    Altay'ın yokluğunda sarı-lacivertlilerin kalesini Berke Özer koruyor.

    21 yaşındaki file bekçisi, zaman zaman iyi maçlar çıkarsa da yediği hatalı gollerle de dikkat çekti.

    Berke Özer, terapiye alınacak #1

    TERAPİYE ALINACAK

    Berke, son olarak Sivasspor maçında Pedro Henrique’nin frikikten müthiş vuruşunda çaresiz kalmış, taraftarların sert tepkisi sonrası sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

    İsmail Kartal, Antalya’daki kampta genç kaleciyle özel olarak ilgilenerek moral vermeye çalışacak. Berke Özer, bu sezon 17 maçın 5’inde kalesini kapattı, 18 gol yedi.

    Berke Özer, terapiye alınacak #2


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