Berke Özer, terapiye alınacak

Fenerbahçe'de Altay'ın yokluğunda kaleye geçen Berke Özer, yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilmesiyle terapiye girecek.

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle uzun bir süredir kalede görev yapamıyor.

Altay'ın yokluğunda sarı-lacivertlilerin kalesini Berke Özer koruyor.

21 yaşındaki file bekçisi, zaman zaman iyi maçlar çıkarsa da yediği hatalı gollerle de dikkat çekti.

TERAPİYE ALINACAK

Berke, son olarak Sivasspor maçında Pedro Henrique’nin frikikten müthiş vuruşunda çaresiz kalmış, taraftarların sert tepkisi sonrası sosyal medya hesaplarını kapatmıştı.

İsmail Kartal, Antalya’daki kampta genç kaleciyle özel olarak ilgilenerek moral vermeye çalışacak. Berke Özer, bu sezon 17 maçın 5’inde kalesini kapattı, 18 gol yedi.