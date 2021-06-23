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    Berke Özer yeni sezona hazırlanıyor

    Berke Özer yeni sezona hazırlanıyor

    Fenerbahçe'ye geri dönen Berke Özer, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Berke, sarı-lacivertli taraftarlardan tam not aldı.
    • Özel İçerik
    • 23.06.2021 - 17:58
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 18:02
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    Fenerbahçe'de bu sezon kalecilerden biri olarak kalması beklenen Berke Özer, sezon öncesi çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

    ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

    Yeni hocaya kendisini en iyi şekilde kanıtlamak isteyen genç file bekçisi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda atletik yapısıyla dikkat çekti.

    Çalışmalarını sürdüren Özer, yeni sezon öncesi sarı-lacivertli taraftarlara güven veriyor.

    Geçtiğimiz 2 sezonu Westerlo'da kiralık olarak geçiren Berke Özer, başarılı performansıyla dikkat çekti.

    BERKE'NİN PAYLAŞIMI

    Berke Özer yeni sezona hazırlanıyor #1

    TWITCH YAYINLARI YAPIYOR

    Futbolun yanı sıra oyun dünyasında da kariyer hedefleyen 21 yaşındaki kaleci, Twitch platformunda da canlı yayınlar yapıyordu.

    Sarı-lacivertlilere dönmesinin ardından yayınlara ara veren Berke, başarılı file bekçisi Altay ile forma rekabetine girecek.

    Berke Özer yeni sezona hazırlanıyor #2

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