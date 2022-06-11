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    Berke Özer'e İskoçya'dan teklif

    Fenerbahçe ile yollarını ayıran genç kaleci Berke Özer'in, İskoçya ekibi Glasgow Rangers'tan teklif aldığı öne sürüldü.
    • 11.06.2022 - 12:53
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    Berke Özer'e İskoçya'dan teklif

    Fenerbahçe'de takımdan ayrılan Berke Özer, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.

    2018 yılında Ali Koç'un başkanlık dönemindeki ilk transferlerinden biri olarak Fenerbahçe'ye gelen Berke, sezonun bitmesinin ardından takımdan ayrılmıştı.

    Berke Özer e İskoçya dan teklif #1

    Glasgow istiyor

    Benfica'nın ilgilendiği 22 yaşındaki file bekçisinin Anderlecht ile anlaştığı öne sürülmüştü. Ancak İskoçya'dan yeni bir iddia geldi.

    Buna göre, Avrupa Ligi'nde final oynayan Glasgow Rangers, Berke için harekete geçti ve teklifte bulundu.

    Genç kalecinin, 40 yaşındaki McGregor'dan eldivenleri alıp, düzenli 11'de forma giyme ihtimali nedeniyle bu teklife sıcak baktığı kaydedildi.

    Berke Özer e İskoçya dan teklif #2


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