Berke Özer'in yeni adresi Anderlecht

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Berke Özer, gelecek sezon Belçika Ligi'nde forma giyecek. Genç kaleci Anderlecht ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de 35. haftanın geride kalması ile birlikte şampiyonluk yarışı da sona erdi. 2014'ten bu yana kupa kazanamayan Fenerbahçe'de gözler takımda kalacak veya gidecek olan oyunculara çevrildi.

Geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler ve Isak gibi genç futbolcuların sözleşme töreninde yaptığı açıklamada Berke ile yolların ayrılacağını söylemişti.

Başkan Ali Koç "Her iki tarafın da hayrı için Berke Özer ile seneye birlikte olmama kararı verdik." ifadelerini kullanarak genç eldivenin yolunu açmıştı.

Kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor

Bu gelişmelerin ardında Berke Özer'in yeni takımının hangisi olacağı merak konusu olmuştu.

Sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatmayacağı genç file bekçisinin düzenli olarak oynayacağı bir takıma gitmek için talepte bulunduğu ve kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği öğrenilmişti.

Anderlecht ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Galatasaray'ın da talip olduğu başarılı kaleci, tercihini Avrupa'dan yana kullandı.

21 yaşındaki kaleci, Belçika'nın köklü kulübü Anderlecht ile anlaştı.

2018-19 sezonu başında Altınordu'dan 2.5 milyon euro karşılığında transfer edilen Berke Özer, bir sezon sonra başka bir Belçika ekibi Westerlo'da kiralık olarak forma giymişti.