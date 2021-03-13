Berna Gözbaşı: Adalet isteyenleri tüm Türkiye gördü

Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, Galatasaray'a 3-0 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına hakem konusunda flaş bir mesaj yollarken, basın sözcüsü Mustafa Tokgöz ise farklı kendisine ters düşen ifadeler kullandı.

"ADALET İSTEYENLERİ TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ"

Gözbaşı, geçtiğimiz günlerde Abdurrahim Albayrak'ın "Adalet istiyoruz" sözlerine gönderme yaptı ve "Adalet isteyenleri tüm Türkiye gördü, adaletlerini buldular." ifadelerini kullandı.

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"BAŞKANIM BİRAZ DUYGUSAL YAKLAŞTI"

Basın sözcüsü Mustafa Tokgöz ise hakemin oyuna etki etmediğini söylerken, "0-0'ken kaçırdığımız 1 tane yüzde 100 pozisyonumuz var, devamında bir gol yedik. Hakem olayına gelince, benim görüşüm ve Kayserispor olarak eski hakemlerden oluşan, biri yabancı olmak üzere 6 hakem heyeti kurduk, verilen kararların raporunu bize iletiyorlar. Rapor geldi. Tartışılan bir kırmızı kart pozisyonu var, hakem heyeti asla kırmızı olmayacağını söyledi. Halis Özkahya gördüğünü vermeye çalışan bir hakem olarak görüldü. Çıkmayan bir toptan verilen taç ve sonra yediğimiz bir gol var ama biz oynayamadık ve yenildik. Başkanım biraz duygusal yaklaştı ama doğrusu bu, gerçek bu." diye konuştu.