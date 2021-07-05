Berna Gözbaşı: Doğan Alemdar'a teklifler var ama sonuç yok

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Doğan Alemdar transferi konusunda açıklama yaptı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör Samet Aybaba'nın 1 milyon 831 bin lira tazminat kazanmasıyla ilgili ilk kez konuştu. "Hiçbir hocaya tazminat ödemedik" diyen Başkan Gözbaşı, "Samet hocaya görev yaptığı kadar ücretini ödedik" dedi.

Samet Aybaba'ya giderken anlaşılan ücretin ödendiğini söyleyen Başkan Berna Gözbaşı, "Buna rağmen gidip bu davayı açması normal değil. Hiçbir hocaya tazminat ödemedik. Çalıştıkları kadar aldı gittiler. Samet hoca ile de anlaştık, vedalaştık, yolcu ettik hatta rica ettik kaleci hocası kalsın diye. Sonuç olarak sorunlu ayrılmamıştı Kayseri'den" diye konuştu.





"TEKLİFLER VAR AMA SONUÇ YOK"

Lyon'un radarında olan ama şuana kadar resmi bir teklif yapılmayan kaleci Doğan Alemdar konusunda da net konuşan Başkan Gözbaşı, "Şu an bir gelişme yok. Gelişme olduğunda açıklayacağız. Fenerbahçe ile de bir ciddi görüşmemiz olmadı. Teklifler var ama sonuç yok" dedi.

