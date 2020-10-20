Berna Gözbaşı: Kızımın yaşadığı travmayı anlatamam

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Sivasspor maçında locasına yapılan silahlı saldırı hakkında konuştu.

Kayserispor'un Sivasspor'a 3-1 yenildiği maçta bir grup holiganın Başkan Berna Gözbaşı'nın locasına saldırısı gerçekleştirmesi, karşılaşmanın önüne geçmişti.

Eli silahlı taraftarlar, locayı basıp Gözbaşı'nın kardeşinin burnunu kırmış, kızı Elif Gözbaşı'yı ise bayıltmıştı.

"KIZIMIN YAŞADIĞI TRAVMAYI ANLATAMAM"

Olay hakkında Hürriyet'e konuşan Kayserispor Başkanı, "Çok üzgünüm. Aile fertlerimin bulunduğu locaya saldırı kamuoyunun malumu. Kızımın yaşadığı travmayı anlatamam. Yaşanan olayı koca camialara mal edemeyiz. Ama birbirimize sahip çıkmalıyız. Futbolumuz bu olayları hak etmiyor.” dedi.

Gözbaşı, hak mahrumiyeti cezası nedeniyle stada girememişti.