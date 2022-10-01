Berna Gözbaşı: Maç kazandık diye havaya girmesinler

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Trabzonspor'a 2-1 yenilen Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Kayserispor'un kulüp başkanı Berna Gözbaşı, çok üzgün olduklarını ve hakem hataları yüzünden karşılaşmadan yenik ayrıldıklarını söyledi.

"Maçın seyri değişti"

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gözbaşı, "Zorlama bir penaltıyla maçın seyri değişti." dedi.

"Maç kazandık diye havaya girmesinler"

Hakemin adaletsiz bir maç yönettiğini belirten Gözbaşı, "3-4 yıldır Trabzonspor maçına verilmeyen, verdirilmeyen bir hakem ne hikmetse bizim maçta görev alıyor. Her halde kendisini affettirmeye çalıştı. Bunu kaza olarak görüyoruz. Bu adaletsizliğin de hesabı sorulmalı. Zorla maç bir yerden bir yere taşınıyor. Maç kazandık diye havaya girmesinler." ifadelerini kullandı.