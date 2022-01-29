Berna Gözbaşı: Senegal kiminle oynasa rakibini tutuyorum

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Mame Thiam’ın formasını giydiği Senegal Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası’ndan elenmesini beklediklerini söyledi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Mame Thiam’ın bir an önce takıma dönmesi için Senegal Milli takımının elenmesini beklediklerini ancak takımın şampiyonluğa gittiğini söyledi.

"THIAM DÖNSÜN DİYE ELENMELERİNİ BEKLİYORUM"

Berna Gözbaşı, "Mame Thiam dönsün diye Senegal’in elenmesini bekliyoruz ama onlar da şampiyonluğa gidiyor. Kiminle oynuyorlarsa rakibini tutuyorum. Fenerbahçeliler, ’Thiam sizde nasıl oynuyor?’ diye soruyor. Bilmiyorum, demek ki ortamdan dolayı." dedi.

Mame Thiam’ın formasını giydiği Senegal milli takımı, Afrika Uluslar Kupası’nda çeyrek finale yükseldi. Senegal, 30 Ocak 2022 günü Ekvator Ginesi ile yarı finale yükselmek için mücadele edecek.