Berna Gözbaşı'ndan Kayserispor başkanlığına yeniden adaylık sinyali

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Berna Gözbaşı, Kayserispor'un eski başkanı olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sessizliğini bozdu.

Kulüp tesislerinde yapılacak olan basın toplantısı öncesinde dikkat çeken bu açıklamada, Gözbaşı, yeniden başkanlığa aday olabileceğini belirtti.

"TARAFTARIN GÖNLÜ RAHAT OLSUN"

Kayserisporumuz büyük bir camiadır. Sorunlar olur, ama bu camia üstesinden bir şekilde gelmesini bilir. Bu işler "mahvolduk" edebiyatıyla, şovla, tehditle özellikle her ortamda tarafima edilen küfürlerle, yetmedi mobbingle ve halkı kışkırtmakla olmaz. "Çalışmak ve emek vermek gerekir. Zamanında nasıl ki biz bu takımı küllerinden yeniden ateşledik ve başarılarıyla Türkiye'nin en fazla konuşulan takımı yaptık, gerekirse yeniden gelir ve hak ettiği yere yeniden getiririz. Büyük Kayserispor taraftarının gönlü rahat olsun.