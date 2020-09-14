Dolar
7.4936
0.281%
Euro
8.8882
0.3817%
Altın
1946.64
0.3252%
Borsa
1105.98
0.2974%
G. Altın
469.123
0.6205%
Bitcoin
77811.19
0.335%
25ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 25 C

    Bernard Mensah: Allah'a şükürler olsun ki Beşiktaş'tayım

    Trabzonspor maçında penaltıdan bir gol atan Bernard Mensah, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2020 - 09:15
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bernard Mensah: Allah'a şükürler olsun ki Beşiktaş'tayım

    Beşiktaş, Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

    Rakibini 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı takımda penaltı atışını gole çeviren Bernard Mensah, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

    "ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

    Ganalı futbolcu, "Kasımpaşa ve Kayserispor'da oynadım. Şu anda Allah'a şükürler olsun ki Beşiktaş'tayım. Şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için de her maçı kazanmak hedefimiz. Bireysel hedefim de burada kalmak. İyi bir takımız, iyi bir hocamız var. Hedefim her zaman daha fazlasını kazanmak." ifadelerini kullandı.

    Bernard Mensah: Allah a şükürler olsun ki Beşiktaş tayım #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir