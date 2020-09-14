Bernard Mensah: Allah'a şükürler olsun ki Beşiktaş'tayım

Trabzonspor maçında penaltıdan bir gol atan Bernard Mensah, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 1. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 3-1 mağlup eden siyah-beyazlı takımda penaltı atışını gole çeviren Bernard Mensah, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Ganalı futbolcu, "Kasımpaşa ve Kayserispor'da oynadım. Şu anda Allah'a şükürler olsun ki Beşiktaş'tayım. Şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için de her maçı kazanmak hedefimiz. Bireysel hedefim de burada kalmak. İyi bir takımız, iyi bir hocamız var. Hedefim her zaman daha fazlasını kazanmak." ifadelerini kullandı.