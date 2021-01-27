Bernard Mensah: Cisse'ye o mesajı ben atmadım

Bernard Mensah: Cisse'ye o mesajı ben atmadım

Beşiktaşlı Bernard Mensah'ın, Fenerbahçeli Papiss Cisse'ye Twitter'dan verdiği cevap olay olmuştu. Tecrübeli futbolcu söz konusu mesajı kendisinin atmadığını, hesabının hacklendiğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin formasını terletmiş Roberto Carlos'un Mesut Özil mesajının altına yorum yapan Papiss Cisse ve Bernard Mensah'ın diyalogları sosyal medyada ilgi topladı.

Roberto Carlos, Mesut Özil'e hitaben yaptığı paylaşımda, "Türk bayrağını Şampiyonlar Ligi'nde taşıyacak olman milyonlarca Fenerbahçeliyi Mesut edecek." dedi.

"SONU HEP HÜSRAN"

Papiss Cisse, Roberto Carlos'un mesajını paylaşıp Şampiyonlar Ligi hesabını etiketleyerek, "Biz geliyoruz." dedi.

Bernard Mensah'ın hesabından atılan tweet'te ise Papiss Cisse'nin bu gönderisine, "Fenerbahçe'ye 13 yıldır gelen her oyuncu aynı şeyi söylüyor ama sonu hep hüsran dostum." cevabı verildi.

"HESABIM HACKLENDİ"

Söz konusu mesaj sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekerken Instagram hesabından bir hikaye paylaşan Bernard Mensah, "Cisse'ye o mesajı ben yazmadım. Hesabımı hacklediler." diyerek tweet'i atanın kendisi olmadığını duyurdu.