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    Bernard Mensah Hatayspor maçında yok

    Beşiktaş'ın Süper Lig’in 17. haftasında Rizespor ile oynadığı müsabaka sonrası Bernard Mensah’ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edildi.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2021 - 14:30
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    Bernard Mensah Hatayspor maçında yok

    Beşiktaş’ın Süper Lig’in 17. haftasında  Rizespor ile oynadığı müsabaka sonrası sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem tespit edilen Bernard Mensah’ın, tedavisine başlandı.

    HATAYSPOR MAÇINDA OYNAYAMAYACAK

    Mensah, Beşiktaş’ın ligin 18. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

    Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada, "Futbol Takımımızın Süper Lig’in 17. haftasında Rizespor ile oynadığı müsabaka sonrası yapılan değerlendirmede, Bernard Mensah’ın sağ ayak bileğinde gerilme ve ödem (posterior impingement) tespit edilmiştir. Mensah’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

    Bernard Mensah Hatayspor maçında yok #1

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