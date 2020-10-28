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- Bernard Mensah'ın testi negatife döndü
Bernard Mensah'ın testi negatife döndü
Beşiktaş'ta koronavirüse yakalandığı için Denizlispor maçında forma giyemeyen Bernard Mensah iyileşti. Ganalı futbolcu Yeni Malatyaspor mücadelesinde sahada olacak.
- Haber Merkezi
- 28.10.2020 - 14:57
- Güncelleme : 28.10.2020 - 15:01
3 haftalık aranın ardından oynadığı Denizlispor maçından galibiyetle ayrılan Beşiktaş, ligin 7. haftasında Yeni Malatyaspor’u konuk edecek.
Gana Milli Takımı dönüşünde koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisine başlanan Mensah’ın karantina süresi sona erdi.
SON TESTİ NEGATİFE DÖNDÜ
Son testi negatif çıkan Mensah, Yeni Malatyaspor maçında forma giyebilecek. Sakatlıkları bulunan N’Koudou, Hasic ve Atakan’ın tedavileri sürüyor.
Vodafone Park’ta pazar günü 19’da oynanacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.