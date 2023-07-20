Bertolacci, Fatih Karagümrük'ten ayrıldı Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

AA & Ensonhaber

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki İtalyan futbolcu Andrea Bertolacci ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Andrea Bertolacci'nin sözleşmesi ailevi problemlerinden dolayı karşılıklı olarak anlaşılarak feshedilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Matias Dituro'yla 2 yıllık sözleşme

Öte yandan Fatih Karagümrük, Arjantinli kaleci Matias Dituro'yu transfer etti.

Yapılan açıklamada 36 yaşındaki file bekçisiyle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kendisine ailemize hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Yeni sezon öncesi Beşiktaş'tan kaleci Emre Bilgin'i de kiralayan Fatih Karagümrük, ikinci kaleci transferini yapmış oldu.