Bertuğ Yıldırım: Gol atacağımı hissetmiştim Ermenistan karşılaşmasında ilk A Milli maçında golü bulan 21 yaşındaki Bertuğ Yıldırım, 1-1 biten maçın ardından konuştu.

ensonhaber.com

A Milli Takım, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu beşinci mücadelesinde karşılaştığı Ermenistan ile 1-1 berabere kaldı.



Tek golümüzün sahibi Bertuğ Yıldırım, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Maçtan önce gol atacağımı hissetmiştim"

Bertuğ Yıldırım yaptığı açıklamada, "İlk A Milli maçında gol attığım için mutluyum ama gönül isterdi ki kazanalım. Maçtan önce gol atacağımı hissetmiştim. Skor bizi tatmin etmedi. Galibiyeti çok istiyorduk. Türk halkının galibiyeti istediğini ve mutsuz olduğunu biliyoruz. Biz de iki katı mutsuzuz. Diğer maçlarda istediğimiz skorları alıp hedefimize ulaşacağız inşallah." dedi.

"Yinede bütün takım arkadaşlarımın ayağına sağlık"

Ayrıca Yıldırım, "Hırslı ve mücadeleyi seven biriyim. Biraz sağa sola atladım. Skoru elde edemesek de yine de bütün takım arkadaşlarımın ayağına sağlık." şeklinde konuştu.