Beşiktaş: 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif

Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu maçı öncesi 1 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Koronavirüse yakalanan oyuncunun ismi ise açıklanmadı.

Süper Lig'de koronavirüs vakaları birçok kulüpte yaşanırken Beşiktaş ise bu konudan oldukça muzdarip.

Siyah-beyazlılarda her hafta en az 1 futbolcu koronavirüse yakalanırken rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre korona vakalarının yaşanması ise hem teknik ekibi hem de taraftarları kara kara düşündürüyor.

"İZOLASYON SÜRECİ BAŞLADI"

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Futbol Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda, 17 Aralık Perşembe günü Vodafone Park’ta Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza Covid-19 PCR testi yapılmıştır. Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.

Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."