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    Beşiktaş: 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif

    Beşiktaş: 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif

    Beşiktaş, Tarsus İdman Yurdu maçı öncesi 1 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Koronavirüse yakalanan oyuncunun ismi ise açıklanmadı.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2020 - 17:56
    • Güncelleme : 15.12.2020 - 18:18
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    Süper Lig'de koronavirüs vakaları birçok kulüpte yaşanırken Beşiktaş ise bu konudan oldukça muzdarip.

    Siyah-beyazlılarda her hafta en az 1 futbolcu koronavirüse yakalanırken rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre korona vakalarının yaşanması ise hem teknik ekibi hem de taraftarları kara kara düşündürüyor.

    "İZOLASYON SÜRECİ BAŞLADI"

    Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Futbol Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda, 17 Aralık Perşembe günü Vodafone Park’ta Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza Covid-19 PCR testi yapılmıştır. Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.

    Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

    Beşiktaş: 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif #1

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