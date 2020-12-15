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- Beşiktaş: 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif
Beşiktaş: 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif
- Haber Merkezi
- 15.12.2020 - 17:56
- Güncelleme : 15.12.2020 - 18:18
Süper Lig'de koronavirüs vakaları birçok kulüpte yaşanırken Beşiktaş ise bu konudan oldukça muzdarip.
Siyah-beyazlılarda her hafta en az 1 futbolcu koronavirüse yakalanırken rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre korona vakalarının yaşanması ise hem teknik ekibi hem de taraftarları kara kara düşündürüyor.
"İZOLASYON SÜRECİ BAŞLADI"
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Futbol Takımımızın, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda, 17 Aralık Perşembe günü Vodafone Park’ta Tarsus İdman Yurdu ile oynayacağı maç öncesinde; teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza Covid-19 PCR testi yapılmıştır. Uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır.
Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuzun; takip, izolasyon ve tedavi sürecine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."