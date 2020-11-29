Beşiktaş 15 yıl sonra aynı skorla Kadıköy'de galip geldi

2005 yılında rakibini kalede Pancu varken 4-3 yenen Beşiktaş o günden bu yana rakibine üstünlük sağlayamamıştı. Siyah-beyazlılar rakibini yine 10 kişi kaldıktan sonra 4-3 yenerek seriyi sona erdirdi.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahç evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Sarı-lacivertli takım 10 kişi kalan rakibine 4-3 yenilirken 15 senelik evinde yenilmezlik rekorunu da yitirdi.

BEŞİKTAŞ SERİYİ SONLANDIRDI

Beşiktaş'ın rakibini en son yendiği maç ise 17 Nisan 2005'te oynanmıştı. Futbol tarihine geçen mücadelelerden biri olarak kayıtlara geçen maçta siyah-beyazlılar rakibini yine 4-3'lük skorla mağlup etmişti.

17 Nisan 2005 tarihinde Kadıköy’de yapılan maçta Kartal, 3 kez öne geçmiş, her seferinde Fenerbahçe beraberliği sağlamıştı. 80. dakikada Cordoba, Tuncay’ı düşürünce oyundan atılırken, uzatmalar dahil 20 dakika kaleyi Pancu korumuş ama penaltı dışında gol yememişti.





Maçın 90. dakikasında Koray’ın füzesiyle 4-3 galip gelen Beşiktaş, 10 kişiyle destan yazmıştı.

Bu maçtan önceki 18 maçta Fenerbahçe 11 kez kazanmış, 7 maç ise berabere bitmiştir.

Siyah-beyazlılar aldığı galibiyetle 15 yıl sonra Kadıköy'de galibiyet alarak seriyi sonlandırmış oldu.