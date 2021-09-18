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    Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı

    Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı

    Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, ilk yarısını 2-0 geride kapattığı karşılaşmayı 3-2 kazanarak muhteşem bir geri dönüşe imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 18.09.2021 - 20:57
    • Güncelleme : 18.09.2021 - 21:05
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    Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Beşiktaş, 2-0'dan dönerek 3-2 kazandı.

    ANTALYASPOR 2-0 ÖNE GEÇTİ

    Antalyaspor, 42. dakikada Haji Wright ve 45+1. dakikada Veysel Sarı'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

    Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı #1

    MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

    Beşiktaş, 49. dakikada Rıdvan Yılmaz ile farkı 1'e indirdi. Michy Batshuayi, 65. dakikada savunmanın hatasını affetmedi ve skora eşitliği getirdi. Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ın 76. dakikadaki golüyle geri dönüp kazandı.

    Beşiktaş'a karşı 3 lig maçından sonra kaybeden Antalyaspor, 4 puanda kaldı. Geri dönüşü gerçekleştiren Beşiktaş, 13 puana yükseldi ve liderlik koltuğunu korudu.

    Beşiktaş, hafta içinde Adana Demirspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise Karagümrük deplasmanına gidecek.

    Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı #2

    Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı #3

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