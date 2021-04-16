Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü ile berabere kaldı

Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Kulusic'in kendi kalesine attığı gollere konuk ekip Paintsil'in penaltı golleriyle karşılık verdi.

Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

Vodafone Park'ta oynanan mücadele, 90+3. dakikada Ankaragücü'nün penaltıdan bulduğu gol sonrasında 2-2 sona erdi ve Beşiktaş zirvede kayıp yaşadı.

LİDER AVANTAJI KORUYAMADI

Beşiktaş'a üstünlüğü getiren golleri 45+4. ve 52. dakikalarda Kulusic kendi kalesine yaptığı vuruşlarla kaydetti. Ankaragücü'nün gollerini ise 65. ve 90+3. dakikalarda Paintsil penaltıdan attı.





BEŞİKTAŞ PENALTI KAÇIRDI

Öte yandan Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, 5. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Korcan'ı geçemedi.

Bu sonucun ardından üst üste 2 maç sonra puan kaybeden Beşiktaş, 2. sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını 5'ye yükseltti ve 71 puanla zirvede yer aldı. 4 maçtır yenilmeyen Ankaragücü ise puanını 37 yaptı.

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacakken, Ankaragücü ise evinde Denizlispor'u konuk edecek.



