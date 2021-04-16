- Haberler
- Futbol Haberleri
- Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü ile berabere kaldı
Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü ile berabere kaldı
- Haber Merkezi
- 16.04.2021 - 20:59
- Güncelleme : 16.04.2021 - 21:11
Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.
Vodafone Park'ta oynanan mücadele, 90+3. dakikada Ankaragücü'nün penaltıdan bulduğu gol sonrasında 2-2 sona erdi ve Beşiktaş zirvede kayıp yaşadı.
LİDER AVANTAJI KORUYAMADI
Beşiktaş'a üstünlüğü getiren golleri 45+4. ve 52. dakikalarda Kulusic kendi kalesine yaptığı vuruşlarla kaydetti. Ankaragücü'nün gollerini ise 65. ve 90+3. dakikalarda Paintsil penaltıdan attı.
BEŞİKTAŞ PENALTI KAÇIRDI
Öte yandan Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, 5. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Korcan'ı geçemedi.
Bu sonucun ardından üst üste 2 maç sonra puan kaybeden Beşiktaş, 2. sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını 5'ye yükseltti ve 71 puanla zirvede yer aldı. 4 maçtır yenilmeyen Ankaragücü ise puanını 37 yaptı.
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacakken, Ankaragücü ise evinde Denizlispor'u konuk edecek.