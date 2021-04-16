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    Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü ile berabere kaldı

    Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü ile berabere kaldı

    Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş evinde Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı. Kulusic'in kendi kalesine attığı gollere konuk ekip Paintsil'in penaltı golleriyle karşılık verdi.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 20:59
    • Güncelleme : 16.04.2021 - 21:11
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    Süper Lig'in 35. haftasında lider Beşiktaş evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldi.

    Vodafone Park'ta oynanan mücadele, 90+3. dakikada Ankaragücü'nün penaltıdan bulduğu gol sonrasında 2-2 sona erdi ve Beşiktaş zirvede kayıp yaşadı.

    LİDER AVANTAJI KORUYAMADI

    Beşiktaş'a üstünlüğü getiren golleri 45+4. ve 52. dakikalarda Kulusic kendi kalesine yaptığı vuruşlarla kaydetti. Ankaragücü'nün gollerini ise 65. ve 90+3. dakikalarda Paintsil penaltıdan attı.

    Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü ile berabere kaldı #1

    BEŞİKTAŞ PENALTI KAÇIRDI

    Öte yandan Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, 5. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Korcan'ı geçemedi.

    Bu sonucun ardından üst üste 2 maç sonra puan kaybeden Beşiktaş, 2. sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını 5'ye yükseltti ve 71 puanla zirvede yer aldı. 4 maçtır yenilmeyen Ankaragücü ise puanını 37 yaptı.

    Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacakken, Ankaragücü ise evinde Denizlispor'u konuk edecek.

    Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta Ankaragücü ile berabere kaldı #2

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