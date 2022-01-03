Beşiktaş 2011'de oynanmayan Süper Kupa için olumlu bakıyor

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Emre Kocadağ ile Adnan Dalgakıran, 2011'de oynanmayan Süper Kupa maçının yapılmasına sıcak baktıklarını açıkladı.

2010-2011 sezonunda Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Fenerbahçe ile Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş arasında oynanması gereken Süper Kupa maçı, "futbolda şike davası" süreci nedeniyle yapılmamıştı.

Fenerbahçe Kulübünün 2011'de oynanmayan Süper Kupa maçının oynatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı başvuruyu Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ değerlendirdi.

"SEVE SEVE OYNARIZ"

Kocadağ konuyla ilgili, "Daha önce de açıkladığımız gibi kupanın oynanması ile alakalı Türkiye Futbol Federasyonu bir karar alırsa biz seve seve oynarız." dedi.

İkinci başkan Adnan Dalgakıran ise kupa maçının oynanmasını istediklerini ve bu organizasyonun uygun zamanda olmasını arzuladıklarını dile getirdi.