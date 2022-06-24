Beşiktaş 2022/2023 sezonu kombine fiyatları açıklandı mı?Ne zaman satışa çıkacak?

Süper Lig'in 2022/23 sezonunda Beşiktaş'ın evinde oynayacağı maçları içeren kombineler satışa çıkıyor.Beşiktaş kulübü kombine fiyatlarını açıkladı.Peki kombineler ne kadar fiyata satılacak?

Beşiktaş'ın merakla beklenen yeni sezon kombine fiyatları belli oldu.Taraftarların kombinelere nasıl bir ilgi göstereceği merak konusu olurken 2019/20 sezonunda kombine sahip olan taraftarlara özel kombine yenileme süresi 25 Haziran'da başlayıp 3 Temmuz'da sona erecek.Peki kombine fiyatları ne kadar olarak belirlendi?

2022 / 2023 Sezonu Beşiktaş kombine fiyatları

Mutlak başarı parolasıyla yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta taraftarların kombinelere büyük ilgi göstermesi bekleniyor.İşte bu seneki kombine fiyatları.

1. Kategori: 9.900 TL

2. Kategori: 8.900 TL

3. Kategori: 7.400 TL

4. Kategori: 6.400 TL

5. Kategori: 5.900 TL

6. Kategori: 4.900 TL

Doğu Üst: 3.500 TL

7. Kategori: 2.500 TL

8. Kategori: 2.400 TL

Kuzey Üst: 1.800 TL

VIP 101 -126: 17.500 TL

VIP 100: 20.000 TL

Kombinelerin ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı.