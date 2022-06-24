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- Beşiktaş 2022/2023 sezonu kombine fiyatları açıklandı mı?Ne zaman satışa çıkacak?
Beşiktaş 2022/2023 sezonu kombine fiyatları açıklandı mı?Ne zaman satışa çıkacak?
- Haber Merkezi
- 24.06.2022 - 13:37
Beşiktaş'ın merakla beklenen yeni sezon kombine fiyatları belli oldu.Taraftarların kombinelere nasıl bir ilgi göstereceği merak konusu olurken 2019/20 sezonunda kombine sahip olan taraftarlara özel kombine yenileme süresi 25 Haziran'da başlayıp 3 Temmuz'da sona erecek.Peki kombine fiyatları ne kadar olarak belirlendi?
2022 / 2023 Sezonu Beşiktaş kombine fiyatları
Mutlak başarı parolasıyla yeni sezona hazırlanan Beşiktaş'ta taraftarların kombinelere büyük ilgi göstermesi bekleniyor.İşte bu seneki kombine fiyatları.
1. Kategori: 9.900 TL
2. Kategori: 8.900 TL
3. Kategori: 7.400 TL
4. Kategori: 6.400 TL
5. Kategori: 5.900 TL
6. Kategori: 4.900 TL
Doğu Üst: 3.500 TL
7. Kategori: 2.500 TL
8. Kategori: 2.400 TL
Kuzey Üst: 1.800 TL
VIP 101 -126: 17.500 TL
VIP 100: 20.000 TL
Kombinelerin ne zaman satışa çıkacağı henüz açıklanmadı.