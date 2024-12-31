Beşiktaş, 2024 yılını iki kupayla kapattı

Haber Merkezi

Beşiktaş, saha içi ve dışındaki değişimlerle dolu, oldukça zorlu bir 2024 yılını geride bıraktı.

Siyah-beyazlı kulüp, 3 başkan ve 3 teknik direktör değişikliğiyle kaos dolu bir sezon yaşarken, elde edilen iki kupa taraftarların tesellisi oldu.

YILIN ÖNE ÇIKAN BAŞKANLIK DEĞİŞİMLERİ

Hasan Arat, 2024 yılını tamamlayamadan başkanlık görevini geçici olarak Hüseyin Yücel’e devretti.

29 Aralık’ta yapılan seçimle Serdal Adalı, yıl içinde kulübün üçüncü başkanı oldu.

TEKNİK DİREKTÖRLERİN HIZLI DEVİRLERİ

2024’e altyapı antrenörü Serdar Topraktepe ile başlayan Beşiktaş, sezonun ilk bölümünde Portekizli teknik adam Fernando Santos ile yoluna devam etti. Ancak Santos’la gelen kötü sonuçlar sonrası Topraktepe bir kez daha göreve döndü.

Yeni sezon için Giovanni van Bronckhorst göreve getirilirken, Beşiktaş’ın yıldız transferleri dikkat çekti.

KUPA SEVİNÇLERİ

Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’u mağlup eden Beşiktaş, sezonu bir kupa ile kapatmayı başardı.

Sezonun başında oynanan Süper Kupa maçında Galatasaray’ı 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek bir başka kupayı müzesine götürdü.

LİG VE AVRUPA SONUÇLARI

Süper Lig’de toplam 37 maçta 14 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 11 beraberlik alan Beşiktaş, beklentilerin gerisinde kaldı.

UEFA Avrupa Ligi’nde de istenilen sonuçlar gelmedi ve toplam 8 maçta sadece 3 galibiyet alabildi.

YILDIZ TRANSFERLER UMUTLANDIRDI AMA...

Siyah-beyazlılar, sezon başında transfer ettiği Rafa Silva, Ciro Immobile ve Gabriel Paulista gibi isimlerle taraftarlarını heyecanlandırsa da ligdeki kötü sonuçlar moralleri bozdu.