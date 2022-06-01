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Beşiktaş 2.5 milyon TL'lik konser geliri

Beşiktaş 2.5 milyon TL'lik konser geliri

Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ta yapılan Mor ve Ötesi konserinden 2.5 milyon TL gelir elde etti.