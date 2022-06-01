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Beşiktaş 2.5 milyon TL'lik konser geliri
Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park'ta yapılan Mor ve Ötesi konserinden 2.5 milyon TL gelir elde etti.
- 01.06.2022 - 17:40
- Güncelleme : 01.06.2022 - 17:43
28 Mayıs'ta Vodafone Park'ta gerçekleşen Mor Ve Ötesi rock müzik grubunun konseri yoğun ilgi gördü.
Yaklaşık 35 bin kişinin takip ettiği konsere, Beşiktaş Kulübü ev sahipliği yaptı. Konser, stadyum çimlerinin yeni sezon öncesi değişecek olması nedeniyle saha zeminine kurulan sahnede düzenledi.
2.5 milyon liralık gelir
Beşiktaş Kulübü, konserden 2,5 milyon Türk Lirası gelir elde etti.