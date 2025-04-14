Beşiktaş, 28 sakatlık ile ligin zirvesine yerleşti

Beşiktaş'ta bitmeyen kabuslardan biri, sakatlıklar...
Son olarak Başakşehir ile oynanan karşılaşmada Ernest Muçi, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
Muçi'nin durumu belli oldu.
SON SAKATLIK MUÇİ'DEN...
Sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Arnavut futbolcunun, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Muçi'nin 2 hafta sonra oynanacak Fenerbahçe derbisine de yetişmesi zor görünüyor.
Beşiktaş'ta savunmada yaşanan üst üste sakatlıkların ardından Muçi'nin de kaybedilmesi canları sıktı.
SÜPER LİG'DE 28 SAKATLIK İLE ZİRVEDE
Bu sezon toplamda 28 sakatlık yaşayan siyah-beyazlılar, bu alanda Süper Lig'de lider durumda bulunuyor.
Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Elan Ricardo ve Bahtiyar Zaynutdinov'un tedavileri sürerken Necip Uysal'ın da ağır sakatlığın ardından dönüş süreci devam ediyor.
Emirhan Topçu'nun durumu yakından takip edilirken Göztepe maçına yetişememesi durumunda savunmada yine Başakşehir maçındaki gibi sıkıntı yaşanacak.
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