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Beşiktaş, 28 sakatlık ile ligin zirvesine yerleşti

Beşiktaş, 28 sakatlık ile ligin zirvesine yerleşti Beşiktaş'ta Ernest Muçi de sakatlandı. Siyah-beyazlılar, bu sezon yaşanan sakatlıklarda Süper Lig'de zirvede yer almayı sürdürdü.