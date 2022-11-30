Petrol
86.75
2.97%
Euro
19.3671
0.63%
Dolar
18.6276
-0.06%
Altın
1.053
0.59%
Borsa
4978
0.31%
Bitcoin
324.228
3.82%
BTXN Coin
5.48
-4.19%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Beşiktaş, 4 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

    Beşiktaş futbol altyapısında forma giyen 4 genç isim ile profesyonel sözleşme imzaladı.
    • 30.11.2022 - 21:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş, 4 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı

    Beşiktaş Kulübü, futbol altyapısında forma giyen Burak Selver Yıldız, Emir Yaşar, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Enes Cinemre ile profesyonel sözleşme imzaladı.

    Genç oyuncular ile 2025-2026 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandı

    Kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan 15 yaşındaki isimlerden hücum oyuncusu Mustafa Erhan ile orta saha oyuncusu Enes, 16 yaşındaki kaleci Emir ve 18 yaşındaki savunma oyuncusu Burak Selver'in, imzalanan sözleşmelerle 2025-2026 sezonu sonuna kadar siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi.

    Beşiktaş, 4 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı #1

    "Yeni dönemde başarılar dileriz"

    Açıklamada, "Futbol akademimizden yetişen, gelecekte Beşiktaş'ımıza ve Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız; Burak Selver Yıldız, Emir Yaşar, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Enes Cinemre'ye yeni dönemde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

    Beşiktaş, 4 futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı #2


    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Google, yanıltıcı Pixel 4 reklamları yüzünden ceza aldı
    Teknoloji

    Google, yanıltıcı Pixel 4 reklamları yüzünden ceza aldı

    'Başkan Putin kışı silah olarak kullanmaya çalışıyor'
    Dünya

    'Başkan Putin kışı silah olarak kullanmaya çalışıyor'

    Görüş Bildir