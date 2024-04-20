Beşiktaş, 5 maçlık galibiyet hasretine son verdi

İHA
Beşiktaş, Süper Lig’in 33. haftasında evinde Ankaragücü’nü 2-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlıların gollerini 18. dakikada Ernest Muçi ve 67. dakikada Jackson Muleka kaydetti.
Portekizli teknik direktör Fernando Santos ile yolların ayrılmasından sonra oynanan ilk maçta 3 puana uzanan Beşiktaş, ligdeki 5 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.
Son galibiyet 25 Şubat'ta geldi
Ankaragücü karşılaşmasından önce son galibiyetini 25 Şubat 2024 tarihinde oynanan 27. hafta mücadelesinde İstanbuspor’a karşı 2-0’lık skorla alan Beşiktaş, daha sonra sırasıyla Galatasaray’a 1-0, Gaziantep FK’ya 2-0, Antalyaspor’a da 2-1 kaybederken, Başakşehir ve Samsunspor’la da 1-1 berabere kaldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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