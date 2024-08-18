Beşiktaş, 6 yıl sonra ilk kez lige 2'de 2 ile başladı
İHA

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 13. ve 23. dakikada Ciro Immobile, 56. dakikada Rafa Silva, 90+5. dakikada da Ernest Muçi kaydetti.

Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'de 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya yükseltti.

SON OLARAK ŞENOL GÜNEŞ 2'DE 2 YAPTI

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de son olarak 2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde ilk 2 maçını kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ, SAMSUNSPOR'U YENMİŞTİ

Beşiktaş, bu sezon ligin ilk haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)