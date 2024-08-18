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Beşiktaş, 6 yıl sonra ilk kez lige 2'de 2 ile başladı

Beşiktaş, 6 yıl sonra ilk kez lige 2'de 2 ile başladı Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de son olarak 2018-2019 sezonunda ilk 2 maçında 6 puan elde etmişti.