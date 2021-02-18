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Beşiktaş 8 maçın 7'sini İstanbul'da oynayacak

Beşiktaş 8 maçın 7'sini İstanbul'da oynayacak

Bu haftayı bay geçecek olan Beşiktaş, daha sonraki 8 maçın 7'sini İstanbul'da oynayacak. Siyah-beyazlılar bu süreçte sadece Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek.