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- Beşiktaş 8 maçın 7'sini İstanbul'da oynayacak
Beşiktaş 8 maçın 7'sini İstanbul'da oynayacak
Bu haftayı bay geçecek olan Beşiktaş, daha sonraki 8 maçın 7'sini İstanbul'da oynayacak. Siyah-beyazlılar bu süreçte sadece Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek.
- Haber Merkezi
- 18.02.2021 - 16:20
Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek zirve takibini sürdüren Beşiktaş, 26. haftayı dinlenerek geçirecek.
Daha sonra aralarında Fenerbahçe derbisinin de bulunduğu 8 maçlık bir periyoda girecek olan siyah-beyazlılar, bu süreçte sadece Yeni Malatyaspor maçı için İstanbul'dan ayrılacak.
Beşiktaş'ın 8 maçlık fikstürü şu şekilde:
27. Hafta: Denizlispor (Vodafone Park)
28. Hafta: Yeni Malatyaspor (Deplasman)
29. Hafta: Gaziantep FK (Vodafone Park)
30. Hafta: Başakşehir (Deplasman)
Türkiye Kupası Yarı Final: Başakşehir (Vodafone Park)
31. Hafta: Fenerbahçe (Vodafone Park)
32. Hafta: Kasımpaşa (Deplasman)
33. Hafta: Alanyaspor (Vodafone Park)