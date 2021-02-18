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    Beşiktaş 8 maçın 7'sini İstanbul'da oynayacak

    Bu haftayı bay geçecek olan Beşiktaş, daha sonraki 8 maçın 7'sini İstanbul'da oynayacak. Siyah-beyazlılar bu süreçte sadece Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek.
    • Haber Merkezi
    • 18.02.2021 - 16:20
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    Beşiktaş 8 maçın 7'sini İstanbul'da oynayacak

    Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek zirve takibini sürdüren Beşiktaş, 26. haftayı dinlenerek geçirecek.

    Daha sonra aralarında Fenerbahçe derbisinin de bulunduğu 8 maçlık bir periyoda girecek olan siyah-beyazlılar, bu süreçte sadece Yeni Malatyaspor maçı için İstanbul'dan ayrılacak.

    Beşiktaş'ın 8 maçlık fikstürü şu şekilde:

    27. Hafta: Denizlispor (Vodafone Park)
    28. Hafta: Yeni Malatyaspor (Deplasman)
    29. Hafta: Gaziantep FK (Vodafone Park)
    30. Hafta: Başakşehir (Deplasman)
    Türkiye Kupası Yarı Final: Başakşehir (Vodafone Park)
    31. Hafta: Fenerbahçe (Vodafone Park)
    32. Hafta: Kasımpaşa (Deplasman)
    33. Hafta: Alanyaspor (Vodafone Park)

    Beşiktaş 8 maçın 7 sini İstanbul da oynayacak #1

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