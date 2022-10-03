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- Beşiktaş 9 yıl sonra ilk kez üst üste iç sahada gol atamadı
Beşiktaş 9 yıl sonra ilk kez üst üste iç sahada gol atamadı
Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında 0-0 berabere biten maçla birlikte tam 9 yıl sonra ilk kez üst üste 2 iç saha maçını gol atamadan geçti.
- 03.10.2022 - 10:41
Beşiktaş'tan 9 yıl sonra bir ilk geldi.
Son olarak Slaven Bilic döneminde Eylül-Kasım 2013 arasındaki 3 maçlık süreçte gol sevinci yaşayamayan Beşiktaş, 9 yıl sonra 2 iç saha maçını üst üste gol atamadan geçmiş oldu.
Önceki maçta Başakşehir'e kaybetmişti
Derbide Fenerbahçe'yle 0-0 berabere kalan Beşiktaş, bir önceki iç saha maçında Başakşehir'e 1-0 kaybetmişti.