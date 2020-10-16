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- Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın ekibine tazminat ödeyecek
Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın ekibine tazminat ödeyecek
- Haber Merkezi
- 16.10.2020 - 08:47
Son dönemde mali konularda sorunlar yaşayan Beşiktaş'a Tahkim Kurulu'ndan da kötü haber geldi.
Tahkim Kurulu, Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan 5 yardımcı ile Beşiktaş arasındaki dava ile ilgili karar açıklandı.
566 BİN TL ÖDENECEK
Yapılan açıklamaya göre; siyah-beyazlılar 5 isme toplam 566 bin 489 lira ödeyecek.
İşte yapılan açıklama;
3. E.2020/228- K.2020/287
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Recep Uçar ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/39- K.2020/150 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Davalının itirazının reddine,
- Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 154.500,00 TL olarak düzeltilerek onanmasına,
- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,
4. E.2020/229- K.2020/288
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Caner Erol ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/40- K.2020/154 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Davalının itirazının reddine,
- Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,
- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,
5. E.2020/230- K.2020/289
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Haluk Güngör ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/41- K.2020/151 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Davalının itirazının reddine,
- Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,
- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,
6. E.2020/231- K.2020/290
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Ekrem Özerk Tufan ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/42- K.2020/152 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Davalının itirazının reddine,
- Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,
- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile