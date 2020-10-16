Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın ekibine tazminat ödeyecek

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Abdullah Avcı'nın ekibinde bulunan 5 isme ödeyeceği tazminatları duyurdu. Buna göre siyah-beyazlılar antrenörlere toplam 566 bin 489 lira ödeme yapacak.

Son dönemde mali konularda sorunlar yaşayan Beşiktaş'a Tahkim Kurulu'ndan da kötü haber geldi.

Tahkim Kurulu, Abdullah Avcı'nın ekibinde yer alan 5 yardımcı ile Beşiktaş arasındaki dava ile ilgili karar açıklandı.

566 BİN TL ÖDENECEK

Yapılan açıklamaya göre; siyah-beyazlılar 5 isme toplam 566 bin 489 lira ödeyecek.

İşte yapılan açıklama;

3. E.2020/228- K.2020/287

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Recep Uçar ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/39- K.2020/150 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davalının itirazının reddine,

- Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 154.500,00 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

4. E.2020/229- K.2020/288

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Caner Erol ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/40- K.2020/154 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davalının itirazının reddine,

- Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

5. E.2020/230- K.2020/289

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Haluk Güngör ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/41- K.2020/151 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davalının itirazının reddine,

- Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile,

6. E.2020/231- K.2020/290

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Teknik Adam Ekrem Özerk Tufan ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 26.06.2020 tarih ve E.2020/42- K.2020/152 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Davalının itirazının reddine,

- Davacının itirazının kabulü ile UÇK kararının fesih tazminatı tutarı yönünden 120.166,67 TL olarak düzeltilerek onanmasına,

- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücreti ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oybirliği ile