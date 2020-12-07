Beşiktaş, Aboubakar'ı satarsa Porto'ya kârdan pay verecek

Beşiktaş formasıyla son 3 maçta 4 gol atarak çıkış yapan Vincent Aboubakar'ın sözleşmesiyle ilgili önemli bir bilgiye ulaşıldı. Kartal futbolcuyu satarsa, Porto'ya yüzde 50 pay verecek.

Burak Yılmaz'ın sezon başında Lille'e transfer olmasının ardından uzun süre forvet arayışlarını sürdüren ve eski futbolcusu Vincent Aboubakar'ı Porto'dan bedelsiz bir şekilde kadrosuna katan Beşiktaş'ta, keyifler yerinde. Tecrübeli futbolcunun son dönemde artan formu yüzleri güldürürken, siyah-beyazlılarla Porto'nun arasındaki anlaşma da ortaya çıktı.

GELİRİN YARISI PORTO'YA

Portekiz ekibi Porto'dan bedelsiz olarak bonservisiyle alınan Vincent Aboubakar'ın, yeni sezonda artı bir opsiyonun devreye girmesi sonrasında başka bir takıma satılması gündeme gelirse işler değişecek...

Beşiktaş ve Porto arasında yapılan özel anlaşmaya göre Kamerunlu futbolcu, Kara Kartal'dan başka bir takıma transfer olursa elde edilecek olan gelirin yarısı Portekiz kulübüne aktarılacak.



