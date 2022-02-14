Beşiktaş, Adana Demirspor ile berabere kaldı

Beşiktaş, Adana Demirspor ile berabere kaldı

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

ALEX TEIXEIRA PERDEYİ AÇTI

Beşiktaş'ı öne geçiren golü 31. dakikada Alex Teixeira attı. Golün asistini ilk Süper Lig maçına çıkan Kerem Kalafat yaptı.

Adana Demirspor'un 42. dakikada Mario Balotelli ile bulduğu gol, VAR uyarısıyla öncesinde Vargas'ın Ghezzal'a faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

SAMET AKAYDIN MAÇA DAMGASINI VURDU

Adana Demirspor, beraberlik golünü 90+2. dakikada Samet Akaydın attı. Samet Akaydın'ın 90+5'teki golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Beşiktaş, puanını 38'e yükseltti. Evindeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Adana Demirspor 41 puana yükseldi.

Beşiktaş, gelecek hafta Altay'ı konuk edecek. Adana Demirspor ise Gaziantep FK'ye konuk olacak.