Euro
15.37
0.26%
Dolar
13.60
0.75%
Altın
819.23
1.37%
Borsa
2002
-2.39%
Bitcoin
575.794
0.23%
BTXN Coin
37.47
-1.10%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 5 C
    Beşiktaş, Adana Demirspor ile berabere kaldı

    Beşiktaş, Adana Demirspor ile berabere kaldı

    Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 22:02
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 22:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

    ALEX TEIXEIRA PERDEYİ AÇTI

    Beşiktaş'ı öne geçiren golü 31. dakikada Alex Teixeira attı. Golün asistini ilk Süper Lig maçına çıkan Kerem Kalafat yaptı.

    Adana Demirspor'un 42. dakikada Mario Balotelli ile bulduğu gol, VAR uyarısıyla öncesinde Vargas'ın Ghezzal'a faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

    SAMET AKAYDIN MAÇA DAMGASINI VURDU

    Adana Demirspor, beraberlik golünü 90+2. dakikada Samet Akaydın attı. Samet Akaydın'ın 90+5'teki golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

    PUANLAR PAYLAŞILDI

    Beşiktaş, puanını 38'e yükseltti. Evindeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Adana Demirspor 41 puana yükseldi.

    Beşiktaş, gelecek hafta Altay'ı konuk edecek. Adana Demirspor ise Gaziantep FK'ye konuk olacak.


    İlginizi Çekebilir

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay
    Btcrobo

    Kripto kazançları elde etmek artık çok kolay

    Güzel sanatlar içinde bir varlık olarak edebiyat
    Kitap

    Güzel sanatlar içinde bir varlık olarak edebiyat

    Turkish astronomers discover two new planets
    Tech

    Turkish astronomers discover two new planets

    Görüş Bildir