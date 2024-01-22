Beşiktaş, Adana Demirspor maçına hazır

AA
Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Portekizli teknik direktör Fernando Santos yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.
İdman, çift kale maçla tamamlandı
Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, yarın Dolmabahçe'de saat 20.00'de başlayacak müsabakada Adana temsilcisi ile karşılaşacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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