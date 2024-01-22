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Beşiktaş, Adana Demirspor maçına hazır

Beşiktaş, Adana Demirspor maçına hazır Süper Lig'in 22. haftasında evinde Adana Demirspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı son idmanla noktaladı.