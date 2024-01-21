Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig’de Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti.
Antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü
Dün oynanan Pendikspor müsabakasında oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.
Diğer futbolcuların ise ısınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idman, pas çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Takım kampa girecek
Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayarak BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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