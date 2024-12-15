Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA & Ensonhaber

Beşiktaş, Süper Lig’in 16. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

BEŞİKTAŞ, ADANA'YA GİDEREK KAMPA GİRECEK

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor ile oynayacağı maç için bugün saat 17.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Adana’ya giderek kampa girecek.