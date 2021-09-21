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Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ilk 11'leri
- Haber Merkezi
- 21.09.2021 - 19:03
Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk edecek.
Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Beşiktaş-Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.
Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş, averajla lider durumda bulunuyor.
Adana Demirspor ise ligdeki ilk galibiyetini 5. haftada Rizespor'u evinde 3-1 yenerek elde etti. Ayrıca 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Adana Demirspor, 5 puanla 15. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi
Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Assombalonga