Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ilk 11'leri

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Beşiktaş-Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş, averajla lider durumda bulunuyor.

Adana Demirspor ise ligdeki ilk galibiyetini 5. haftada Rizespor'u evinde 3-1 yenerek elde etti. Ayrıca 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Adana Demirspor, 5 puanla 15. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Assombalonga