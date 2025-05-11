Beşiktaş - Adana Demirspor maçının ilk 11'leri
Haber Merkezi

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u konuk edecek.

Dolmabahçe'de saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 32 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi alan siyah-beyazlılar, 55 puanla 4. basamakta yer alıyor.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Beşiktaş, Süper Lig'i ilk üç sırada bitirmek için 1. Lig'e düşmesi kesinleşen son sıradaki Adana Demirspor karşısında kazanmayı hedefliyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Uduokhai, Paulista, Svensson, Amir, Gedson, Oxlade-Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Immobile

Adana Demirspor: Deniz, Abdulsamet, Burhan, Tolga, Maestro, Bünyamin Balat, Yusuf Barasi, Alioui, Ali Yavuz, Tayfun, Arda Kurtulan

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Emre Çalışkan
Editor