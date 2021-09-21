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    Beşiktaş-Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 08:42
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 09:22
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    Beşiktaş-Adana Demirspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'u konuk edecek.

    Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Beşiktaş-Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

    Ligin ilk 5 haftasında 4 galibiyet ve bir beraberlikle 13 puan toplayan Beşiktaş, averajla lider durumda bulunuyor.

    Adana Demirspor ise ligdeki ilk galibiyetini 5. haftada Rizespor'u evinde 3-1 yenerek elde etti. Ayrıca 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Adana Demirspor, 5 puanla 15. sırada yer alıyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Salih, Larin, Batshuayi

    Adana Demirspor: Ferhat, Svensson, Samet, Simon, Rassoul, Sinan, Castro, Vargas, Bjarnason, Ezeh, Balotelli

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