Beşiktaş, Ahmet Metin Genç'e cevap verdi Beşiktaş, Ortahisar Belediye Başkanı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç için suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin ardından Beşiktaş Kulübü de "şikeci kulüp" sözlerine karşılık verdi.

Siyah-beyazlılar, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç'in "Beşiktaş ve Fenerbahçe UEFA'nın sitesinde güncel olarak hala şikeci kulüp olarak duruyorken utanmadan 2011'in Süper Kupası'nı oynamaya kalkıyor." sözleri sonrası suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması

17.03.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra yapılan basın toplantısında, Ahmet Metin Genç, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye karşı; eleştiri sınırlarını aşan, maddi ve hukuki dayanaktan yoksun ve açıkça suç teşkil eden birtakım asılsız itham ve iddialarda bulunmuş ve söz konusu açıklamalar tüm basın ve yayın kuruluşlarınca yayımlanmıştır.



Ahmet Metin Genç'in gerçekleştirmiş olduğu eylemler neticesinde hakkında, hakaret (TCK m.125), iftira ( TCK m. 267), halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama (TCK m. 216) suçlarından dolayı soruşturma başlatılması, Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin söz konusu suçlardan zarar gördüğünün değerlendirilmesi ile Ahmet Metin Genç hakkında eylemine uyan sevk maddelerince kamu davası açılması için iddianame düzenlenmesi, hakkında 6222 sayılı yasanın 22. maddesi gereği idari para cezası ve idari yaptırım kararı uygulanmasına karar verilmesi için gereğinin yapılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Ahmet Metin Genç, neler demişti?

Bir karakter ortaya koymaktır. Trabzon şehri ve Trabzonspor güce karşı bir duruşu ortaya koymuştur. Neyle mücadele ettiğimizi bilelim. Biz aynı zamanda güce karşı mücadele ediyoruz. Haklı olduğumuz için her platformda hakkımızı savunuyoruz. Birlikte mücadele edemiyoruz. Trabzonlular birlikte mücadele ettiği zaman başaramayacağı bir şey yoktur. Yarıştığımız takımla bizim bir sorunumuz var. Hakkımızı çaldılar. Ben izliyorum. Rakip takım teknik direktörüne geçmiş olsun dileklerimi ifade edeyim. Maç içerisinde ciddi şekilde provokasyon olduğu kanaatindeyim. 2-0'da mı yoksa 2-2'de mi daha çok provokasyon yapıldı? Bunları görmemiz lazım. Bütün bunlara rağmen sahaya çıkan futbolcu, onların yöneticisi hocaları onları asla kabul etmiyorum. Bunu bir fanatik Trabzonsporlu, bir hukukçu ve bir siyasetçi olarak söylüyorum. O şiddeti asla kabul etmiyorum. ben İsmail Kartal'dan şehrimde yaşandığı için bu olay özür diliyorum.

Aynı İsmail Kartal Hoca'nın sahaya giren o taraftara henüz bir müdahale olmadığı halde Fenerbahçe'nin futbolcusu tarafından darbedilmesi, Fenerbahçe'nin hakem tehdit eden futbolcusunun tribüne karşı yaptığı kışkırtıcı hareketlerden dolayı benim camiamdan özür dilemesini bekliyoruz. İşi her yönüyle beraber takip ediyoruz. 12-13 kişiden tutuklama yapılmış. Devletin adli yargısı değerlendirme yapıyor. Tutuklama olmaması lazım. Her şey milletin gözünde canlı cereyan ediyor. Eğer saha içerisinde bu eylem yapılıyorsa savcı bunu soruşturmalıdır. Taraftara yapılan soruşturma futbolcuya da yapılmalı.