Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığı dönemindeki son maçı kaybetti

DHA
Beşiktaş Kulübü’ne 20 Ekim 2019'da yapılan seçimde başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, 4 yılı aşkın süredir siyah-beyazlı kulübün 1 numaralı ismi olarak görevini yürütüyordu.
Çebi’nin başkanlık dönemindeki ilk maçı 24 Ekim 2019’daki UEFA Avrupa Ligi’nde 2-1 mağlup olunan Braga müsabakası olurken; Çebi son karşılaşmasına ise Club Brugge önünde çıktı.
Siyah-beyazlı takım sahasında Belçika ekibine 5-0 kaybetti.
Aday olmayacak
Öte yandan siyah-beyazlı camia 3 Aralık Pazar günü seçimli olağanüstü genel kurulla yeni başkanını seçecek.
Başkan Çebi, olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıklamıştı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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