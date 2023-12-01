Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin başkanlığı dönemindeki son maçı kaybetti
DHA

Beşiktaş Kulübü’ne 20 Ekim 2019'da yapılan seçimde başkan seçilen Ahmet Nur Çebi, 4 yılı aşkın süredir siyah-beyazlı kulübün 1 numaralı ismi olarak görevini yürütüyordu.

Çebi’nin başkanlık dönemindeki ilk maçı 24 Ekim 2019’daki UEFA Avrupa Ligi’nde 2-1 mağlup olunan Braga müsabakası olurken; Çebi son karşılaşmasına ise Club Brugge önünde çıktı.

Siyah-beyazlı takım sahasında Belçika ekibine 5-0 kaybetti.

Aday olmayacak

Öte yandan siyah-beyazlı camia 3 Aralık Pazar günü seçimli olağanüstü genel kurulla yeni başkanını seçecek.

Başkan Çebi, olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıklamıştı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)