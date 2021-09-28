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Beşiktaş, Ajax'a 2-0 mağlup oldu

Beşiktaş, Ajax'a 2-0 mağlup oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a konuk olan temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda temsilcisine 2-0 mağlup olarak 2. maçında da galibiyetle tanışamadı.