Beşiktaş, Alanyaspor ile berabere kaldı

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile 3-3 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 3. dakikada Kevin N'Koudou'nun golüyle 1-0 öne geçti.

20. dakikada Wouth Weghorst sahneye çıktı ve durumu 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın 31. dakikasında penaltı kazanan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, topu ağlara gönderdi ve skoru 3-0 yaptı.

Beşiktaş 10 kişi kaldı

Maçın 37. dakikasında Beşiktaş'ta Emrecan ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

45+3. dakikada Alanyaspor'da Efkan frikikten nefis bir gol kaydetti ve farkı 2'ye indirdi. Maçın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, devre arasına 3-1'lik üstünlükle gitti.

Alanya'dan geri dönüş

Maçın ikinci devresi ilk yarıya nazaran daha düşük bir tempoda oynandı. Alanyaspor, rakip 10 kişi kalınca ataklarını bir hayli sıklaştırdı.

Mücadelenin 81. dakikasında Alanyaspor'un atağında Romain Saiss ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi.

Bu golle Alanyaspor farkı 1'e indirdi. 90+3'te Akdeniz ekibi Candeias'ın penaltı golü ile durumu 3-3'e getirdi.

Bu golle maç sona erdi ve iki takım da 1 puana razı oldu.