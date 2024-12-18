Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

İHA
Beşiktaş, Süper Lig’in 17. haftasında Alanyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
İDMAN ÇİFT KALE MAÇLA SONA ERDİ
Adana Demirspor maçında forma giyen futbolcular; ısınma koşuları, pas ve 5’e 2 çalışmasından sonra salonda rejenerasyon çalışması yaptılar.
Diğer oyuncular ise dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla idmanı tamamladılar.
HAZIRLIKLAR SÜRECEK
Siyah-beyazlılar, Alanyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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