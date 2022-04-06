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- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK - Alanyaspor maçı bilet fiyatları
Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte BJK - Alanyaspor maçı bilet fiyatları
- Haber Merkezi
- 06.04.2022 - 15:07
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 32. hafta karşılaşmaları ile devam edecek.
Ligde 47 puanla 8. sırada yer alan Beşiktaş, 32. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Ligde 52 puanla 4. sırada bulunan Alanyaspor, iç sahada son 2 sezondur yendiği siyah beyazlı ekibi İstanbul'da ilk kez mağlup etmenin planlarını yapıyor.
Teknik direktör Valerien Ismael yönetimindeki Kara Kartal'da ise hedef mutlak galibiyet.
Zorlu mücadele için nefesler tutulurken futbolseverler, Beşiktaş - Alanyaspor maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor.
Peki, Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, BJK - Alanyaspor maçı bilet fiyatları...
Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş - Alanyaspor maçı, 9 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak ve Vodafone Park'ta oynanacak.
Futbolseverler, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak bu zorlu mücadeleyi şifreli olarak izleyebilecek.
BJK - Alanyaspor maçı bilet fiyatları
- Kategori 1: 165TL
- Kategori 2: 150TL
- Kategori 3: 130TL
- Kategori 4: 125TL
- Kategori 5: 110TL
- Kategori 6: 100TL
- Kategori 7: 70TL
- Kategori 8: 65TL
- VIP 101-126: 475TL
- VIP 100: 525TL