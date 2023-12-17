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Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti Beşiktaş, Süper Lig’de Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.