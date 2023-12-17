Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

AA
Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Dar alanda oynanan maçla idman sona erdi
Isınma koşuları ve pasla süren idmanın 5'e 2'nin ardından dar alanda oynanan maçlarla tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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