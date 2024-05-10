Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Süper Lig'in 36. haftasında Alanyaspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta karşılaşmanın hazırlıkları devam etti.

İHA

Beşiktaş, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Alanyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe’nin yönetiminde gerçekleşen idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, Alanya'da kampa girecek

Siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 14.00’te yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 17.40’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Alanya’ya giderek kampa girecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)