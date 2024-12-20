Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
DHA

Beşiktaş, Süper Lig’in 17’nci haftasında Alanyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

BEŞİKTAŞ, ALANYASPOR'U AĞIRLAYACAK

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 19.00’da Dolmabahçe'de Alanyaspor’u konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Emre Çalışkan
Editor