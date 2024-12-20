Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

DHA
Beşiktaş, Süper Lig’in 17’nci haftasında Alanyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Isınma koşuları ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.
BEŞİKTAŞ, ALANYASPOR'U AĞIRLAYACAK
Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 19.00’da Dolmabahçe'de Alanyaspor’u konuk edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış